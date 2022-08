Vitigno nero del sud della Francia fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vitigno nero del sud della Francia fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MERLOT

Significato/Curiosita : Vitigno nero del sud della francia fra

È un vitigno a bacca rossa italiano. collegandoci alla origine, il suo dna è condiviso con il vitigno zinfandel (californiano) e con il vitigno croato...

Il merlot è un vitigno a bacca nera, il cui nome deriva dalla particolare predilezione che ha il merlo per le sue bacche; originario della gironda (francia)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con vitigno; nero; della; francia; Il vitigno Franc o Sauvignon; Il vitigno Friulano... un tempo; Il gruppo pop pugliese che ha il nome di un vitigno ; Un vitigno tipico dell Otrepò pavese; Il dominio di nero ne; La genero sa mancia che si dà a Capodanno; Insetto rossonero ; Il più tenero dei Sette Nani; Stato di tradizione cristiana a est della Turchia; Altro nome della cistifellea; Professionisti della salute mentale; Quella della strega... non si scarica dalle tasse; Dea greca della caccia; __ -Ferrand, città nel centro della francia ; Territorio della francia sud-orientale; Si parlava in francia ; Si spende sia in Italia che in francia ; Cerca nelle Definizioni