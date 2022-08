Vino prodotto in Emilia e Lombardia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vino prodotto in Emilia e Lombardia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LAMBRUSCO

Significato/Curiosita : Vino prodotto in emilia e lombardia

Sono nere, coltivate maggiormente in emilia-romagna nelle province di modena, reggio emilia e parma e in lombardia nella provincia di mantova. vengono...

Termine lambrusco indica una serie di vitigni a bacca nera e il vino prodotto con questi. in italia esistono diverse doc e igt specifiche per il lambrusco. le... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

