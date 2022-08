Vino affinato in piccole botti di legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vino affinato in piccole botti di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : BARRICATO

Significato/Curiosita : Vino affinato in piccole botti di legno

botti più grandi (impiegate a inizio processo) in botti via via sempre più piccole. giunto a maturazione il prodotto affinato anche per decenni, in tal...

In ambito militare, una barricata è una muraglia improvvisata, dalla composizione varia, utilizzata come fortificazione di fortuna, come rifugio dal nemico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con vino; affinato; piccole; botti; legno; Sacerdote, divinatore e indovino romano; Rovino sa caduta dalle scale; vino prodotto in Emilia e Lombardia; Residuo del vino ... o della società; Oggetto elegante e raffinato ; Elegante e raffinato ; Raffinato buongustaio; Chi ce l ha raffinato ama il buon cibo; Le piccole e le Grandi formano i Caraibi; piccole ghiandole diffuse nel collo e nell addome; piccole partecipazioni cinematografiche; Associa piccole imprese; Noto aperitivo biondo analcolico in botti glietta; Duecento... botti gliette d acqua; Una lanugine vegetale per imbotti ture; Panino imbotti to con Wurstel; Come il profumato legno del sandalo; Grossa pala di ferro con impugnatura di legno ; legno per coperte navali; L articolo in legno ; Cerca nelle Definizioni