Veicoli volanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicoli volanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Veicoli volanti

Significati, vedi volante (disambigua). il volante è un organo meccanico di forma circolare che serve per controllare la direzione di un veicolo. consiste in...

Vengano considerati velivoli solo l'aeroplano, l'idrovolante e l'anfibio. per questo motivo, gli elicotteri non sono a rigore dei velivoli, ma appartengono...