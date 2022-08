Veicoli senza motore trainati da cavalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Veicoli senza motore trainati da cavalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Veicoli senza motore trainati da cavalli

Leggere a due ruote, specialmente per veicoli scoperti usati per diletto o per sport. possono essere tirainati da cavalli, pony o cani. per esempio: cocking...

Glossary berlina (carrozza) calesse giardiniera (trasporto) landò landaulet padovanella diligenza (carrozza) spyder cocchiere museo delle carrozze carrozzeria...