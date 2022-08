Usata nelle armi da fuoco: polvere __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usata nelle armi da fuoco: polvere __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIRICA

Significato/Curiosita : Usata nelle armi da fuoco: polvere __

Bellico della polvere da sparo. in europa, solo dopo il 1200 si riuscì ad ottenere la formula ancor oggi usata per la fabbricazione della polvere nera: già...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi polvere da sparo (disambigua). la polvere da sparo è il più antico esplosivo utilizzato dall'uomo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con usata; nelle; armi; fuoco; polvere; Una trama usata per tessuti come il velluto; Intelligenza usata per ingannare; Ghiaia usata tra i binari dei treni; Un tipo di colla usata in falegnameria; Un salume di manzo usato nelle diete; Sono cordiali nelle lettere formali; Insetti mangiati dalle coccinelle : __ delle piante; Si trova nelle bombolette: aria __; Si fa alla parmi giana, in realtà è un frutto; Si usa con il parmi giano; Un... po di risparmi o; L impiegato che lavora per una cassa di risparmi o; Il verbo del fuoco ; fuoco incontrollato; Uno scontro a fuoco ; Chi le toglie dal fuoco risolve un bel problema; L aspirapolvere oltremanica: __ cleaner ing; Spezia in polvere o sotto forma di bastoncini; Lo scrittore statunitense di Chiedi alla polvere ; La polvere che si deposita dentro le armi;