Le usano i pesci per respirare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le usano i pesci per respirare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BRANCHIE

Significato/Curiosita : Le usano i pesci per respirare

lungo le barriere coralline esso è visibile, in quanto molti pescatori locali usano spruzzare una soluzione di cianuro per stordire i pesci e catturarli...

Disambiguazione – "branchie" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi branchie (disambigua). la branchia è un organo di respirazione presente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

