Si usa in erboristeria per combattere l insonnia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa in erboristeria per combattere l insonnia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : TINTURA DI VALERIANA

Significato/Curiosita : Si usa in erboristeria per combattere l insonnia

È possibile distinguere tre tipi di insonnia: insonnia iniziale ovvero difficoltà a cominciare il sonno; insonnia intermittente o centrale o lacunare...

Altre definizioni con erboristeria; combattere; insonnia; L'erboristeria di un noto marchio commerciale; Bevande da erboristeria ; Cessare di combattere il nemico; Thor lo usa per combattere ; Crema usata per combattere i segni dell età; Tentare invano: combattere contro i __ a vento; Non riesce a farlo chi soffre d insonnia ; Il desiderio di chi soffre d'insonnia ; Cerca nelle Definizioni