L unità replicabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L unità replicabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : L unita replicabile

Le reti hanno forti costi di costruzione, che rendono difficilmente replicabile una seconda rete altrettanto estesa e capillare di telecomunicazioni...

Cercando altri significati, vedi matrice (disambigua). in matematica, in particolare in algebra lineare, una matrice è una tabella ordinata di elementi...