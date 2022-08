Unità di misura dei gradi centigradi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura dei gradi centigradi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CELSIUS

Significato/Curiosita : Unita di misura dei gradi centigradi

Pronuncia svedese: /'slsjs/), detto in passato anche centigrado, è l'unità di una scala di misura per la temperatura, così chiamata dal nome dell'astronomo...

Disambiguazione – "celsius" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi celsius (disambigua). il grado celsius (in simboli °c; pronuncia italiana:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con unità; misura; gradi; centigradi; La comunità spagnola di Lloret de Mar e Girona; L unità replicabile; Membro della comunità cattolica del Libano; Sono pari nell unità ; misura del volume dell acqua indicata con dal; I suoi effetti si misura no con la scala Mercalli; La misura che si prende per tutelarsi; misura inglese per la benzina; L angolo di 90 gradi ; I ritorni che l editore non gradi sce; Clima con media annuale di circa 20 gradi ; I gradi indicati con °C; Cerca nelle Definizioni