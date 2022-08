Ungere una teglia per non far aderire una torta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ungere una teglia per non far aderire una torta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMBURRARE

Significato/Curiosita : Ungere una teglia per non far aderire una torta

E ricavarne due dischi. bucherellare i due dischi con una forchetta, imburrare e infornare la placca del forno e cuocerli uno alla volta. tagliare il... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con ungere; teglia; aderire; torta; Anagramma di passero che è anche congiungere ; Aggiungere denaro in un conto corrente bancario; La voglia di raggiungere grandi successi; Si studia per raggiungere uno scopo; Una teglia da forno molto resistente; teglia di vetro o ceramica adatta al forno; Una teglia per dolci; La teglia bassa nera inclusa nel forno; Sostanza capace di fare aderire più parti tra loro; È in grado di aderire alle piastrelle; aderire , appiccicarsi; Non aderire alla decisione; Red __: torta a strati rossi farcita di crema; I ripiani della torta farcita; torta salata con base di pasta brisée fra; Tipo di torta ... celestiale; Cerca nelle Definizioni