Una tifosa della Vecchia Signora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tifosa della Vecchia Signora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : JUVENTINA

Significato/Curiosita : Una tifosa della vecchia signora

Appunto a motivi storici correlati con la città la quale vide nella vecchia signora l'espressione sportiva del piemonte sabaudo. seguono le rivalità con...

Adibire a luogo di studio e svago per i bambini degenti. la raccolta fondi juventina si articolò in donazioni e iniziative di beneficenza, come la partecipazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

