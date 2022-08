Una frase da golosone: pancia mia fatti __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una frase da golosone: pancia mia fatti __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAPANNA

Significato/Curiosita : Una frase da golosone: pancia mia fatti __

Mario capanna sugli ogm sono state oggetto di critiche da parte di alcuni ricercatori che contestano le sue affermazioni. in particolare, mario capanna ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

frase sopra al titolo di un articolo di giornale; frase con una sintassi anomala; Lo è una frase piuttosto volgare; Eppur si muove è la sua frase più famosa; golosone , ghiottone; Rumore della pancia quando si ha fame; Può essere tenue nella pancia ; La zona della pancia ; Un ballo di pancia : danza del __; fatti o azioni memorabili; Traduce i fatti in numeri; fatti ... come i palloni da rugby; Un infatti dei Latini;