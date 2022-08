Una bevanda calda da preparare in casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una bevanda calda da preparare in casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TISANA

Significato/Curiosita : Una bevanda calda da preparare in casa

La cioccolata calda è una bevanda dolce composta da latte, zucchero e cacao o cioccolato, da cui il nome. divenne molto popolare in europa dopo che nel...

A temperatura ambiente una tisana si può preparare con una o con più erbe e solitamente non contiene caffeina. una tisana composta da più erbe presenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con bevanda; calda; preparare; casa; Amara bevanda dissetante: acqua __; bevanda a base di coca cola e rum; Vendono la bevanda che si munge; _ ale: bevanda allo zenzero; Combustibile per stufe e calda ie; Focolare che adorna e riscalda ambienti domestici; Scalda l acqua per il tè in Russia; Impedisce il surriscalda mento del motore dell auto; Un modo di preparare il pollo; Si possono preparare allo scoglio; È usata per preparare coloranti; preparare una trappola; Come la casa del presidente degli USA; Serve a pulire le suole di chi entra in casa ; casa rurale spesso coi mattoni a vista ing; La casa di produzione di Domenico Procacci; Cerca nelle Definizioni