Ufficiale o legato a una rigida apparenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ufficiale o legato a una rigida apparenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FORMALE

Significato/Curiosita : Ufficiale o legato a una rigida apparenza

Democratico, dette "logge". il nome deriva dal francese maçon, ovvero "muratore", legato alla storia delle corporazioni di liberi muratori (free-masons) medievali...

Scelta in maniera tale che su ogni atomo la carica formale (senza segno) sia minima. la carica formale è un controllo per determinare la distribuzione elettronica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con ufficiale; legato; rigida; apparenza; I primo sottufficiale ; La città del Marocco con la residenza ufficiale del re; Un ufficiale subalterno abbreviazione; Lingua ufficiale in Irlanda; Città a cui è legato il nome di Elvis Presley; Territorio legato alla terraferma da un solo lato; Collegato , congiunto; legato ... ferreamente; Rete trappola da pesca dotata di bocca rigida ; Mini borsa rigida da sera portata a mano ing; I conservatori degli USA rigida mente devoti; Lo è un educazione rigida ; Quieto... in apparenza ; Simile per categoria o apparenza ; La gabbia di chi sta bene solo in apparenza ; Afferma una verità contraria all apparenza ; Cerca nelle Definizioni