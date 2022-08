Uccisioni di molte persone contemporaneamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccisioni di molte persone contemporaneamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STRAGI

Significato/Curiosita : Uccisioni di molte persone contemporaneamente

Si stima che l'attuazione del programma t4 abbia portato all'uccisione di un totale di persone compreso tra le 60.000 e le 100.000. per quanto riguarda...

Ascritti concernenti la strage di bologna del 2 agosto 1980 per non aver commesso i fatti». ^ dal sito stragi.it. ^ paolo bolognesi, stragi, ma i magistrati... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

