Uccello acquatico nero dal becco bianco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccello acquatico nero dal becco bianco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FOLAGA

Significato/Curiosita : Uccello acquatico nero dal becco bianco

Garzetta linnaeus, 1766) è un uccello pelecaniforme della famiglia degli ardeidi. uccello di colore bianco con un sottile becco nero, presenta lunghe gambe nere...

Tschudi, 1843 - folaga delle ande; fulica leucoptera vieillot, 1817 - folaga alibianche. folaga comune sul tamigi. un nido di folaga nel mezzo di un canale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

