Uccelli bianchi con una voliera nel nome - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uccelli bianchi con una voliera nel nome. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GABBIANI

Significato/Curiosita : Uccelli bianchi con una voliera nel nome

Superficie di 1.600 mq. la voliera ospita una vasta gamma di uccelli acquatici africani. airone guardabuoi cicogna bianca cicogna nera ibis eremita ibis...

"gabbiani" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi gabbiani (disambigua). i gabbiani (larinae rafinesque, 1815) sono una sottofamiglia di uccelli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

