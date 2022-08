Si trova nelle bombolette: aria __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trova nelle bombolette: aria __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COMPRESSA

Significato/Curiosita : Si trova nelle bombolette: aria __

Commercio si trova anche la panna spray: panna in bomboletta montata grazie a un procedimento fisico molto semplice: agitando la bomboletta si mescolano...

Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con trova; nelle; bombolette; aria; Più si sale in montagna meno si trova nell aria; Un qualcosa difficile da trova re; Sotto un olivo secolare ho trova to e raccolto alcuni ovoli; Si può trova re sulla pizza; Insetti mangiati dalle coccinelle : __ delle piante; Usata nelle cabine dopo i gettoni: __ telefonica; Una pianta velenosa diffusa nelle Alpi; nelle lampade che illuminano a basso consumo; Esce da certe bombolette ; Più si sale in montagna meno si trova nell aria ; La Maria ngela... travolta da un insolito destino; aria inglese; La parte della canna fumaria che fuoriesce dal tetto; Cerca nelle Definizioni