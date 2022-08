Tronfio in maniera un po negativa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tronfio in maniera un po negativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BORIOSO

Significato/Curiosita : Tronfio in maniera un po negativa

Luigi xv che gli parve un monarca tronfio e sprezzante. deluso anche dalla città, a gennaio del 1768 giunse a londra e, dopo un lungo giro nelle province...

Timore nell'interlocutore. sacripante è anche il nome di un personaggio borioso e vanaglorioso della secchia rapita (1622), poema eroicomico di alessandro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

