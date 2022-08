Trasporta i pazienti con la sirena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasporta i pazienti con la sirena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AMBULANZA

Significato/Curiosita : Trasporta i pazienti con la sirena

Cucchiaio, tavola spinale con ragno e fermacapo, estricatore (ked), materassino a depressione presidi per il trasporto dei pazienti: barella, barella cucchiaio...

