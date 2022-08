Trasforma l amore in possesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasforma l amore in possesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GELOSIA

Significato/Curiosita : Trasforma l amore in possesso

Presa da un interesse per lui che ben presto si trasforma in amore, gelosia e possesso. rimandata in convento, il giovane sposerà la sorellastra e maria...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gelosia (disambigua). la gelosia (dal latino zelosus, aggettivo di zelus passando per il greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Molti sono stati trasforma ti in multisala; La Repubblica... trasforma ta da Napoleone in Regno d Olanda; Una carrozzeria che si può trasforma re in giardinetta; trasforma l energia in movimento; Come il cuore spezzato dopo una delusione d amore ; Beve con Tristano il fatale filtro d amore ; È opposto all amore ; Il Massimo che canta Perdere l amore ; Che hanno appena preso possesso di una carica; Avere in possesso ; Prendere possesso di un posto; Entra in possesso di ciò che gli lasciano;