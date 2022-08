Il tiro... dannoso e inaspettato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tiro... dannoso e inaspettato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANCINO

Significato/Curiosita : Il tiro... dannoso e inaspettato

Sereno un avvenimento del tutto imprevisto e inaspettato come quando cade un fulmine allorché il cielo è sereno. fulmine di guerra rapidissimo ed efficace...

1993, n. 205 - è nota come legge mancino, dal nome dell'allora ministro dell'interno che ne fu proponente (nicola mancino). essa è oggi il principale strumento...

