Tipico vento romano... non levantino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipico vento romano... non levantino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PONENTINO

Significato/Curiosita : Tipico vento romano... non levantino

Pagnotta di semola di grano duro, dalla forma rotonda e non molto spessa; in ogliastra è tipico il pani pintau, i prodotti più significativi provengono...

Il ponentino è una brezza estiva di mare che soffia da occidente, tipico della costa tirrenica della bassa toscana e del lazio, raggiunge punte massime... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con tipico; vento; romano; levantino; Un taxi ecologico tipico dell estremo oriente; Ristorante verace, economico e tipico ; Piatto tipico peruviano a base di pesce crudo; L etiopico... meno tipico ; vento umido da sud-ovest; Il muoversi delle foglie col vento ; Evento artistico che si svolge ogni due anni; Impetuoso vento che soffia nell Oceano Indiano; Corrispettivo romano della dea greca Atena; Un imperatore romano figlio di Valentiniano I; Un celebre monumento romano con acqua: __ di Trevi; L ultimo dei romano v; levantino ; Cerca nelle Definizioni