Un tipico cous cous siciliano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipico cous cous siciliano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRAPANESE

Significato/Curiosita : Un tipico cous cous siciliano

Cuscussù o cùscuso; in francese: couscous o cous cous; in arabo: ; in berbero: seksu; in siciliano: cùscusu) è un alimento originario del maghreb ma diffuso...

Siciliano) infatti è un piatto tipico della cucina trapanese. i busiati col pesto alla trapanese sono inseriti tra i prodotti agroalimentari tradizionali... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

