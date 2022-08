Tesoriere medievale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tesoriere medievale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Tesoriere medievale

tesoriere di francia (trésorier de france in francese) era una carica dell'amministrazione francese delle finanze sotto l' ancien régime. la carica di...

camerario – termine usato per indicare cariche come ciambellano, tesoriere, camerlengo bartolomeo camerario – giurista italiano gino camerario – calciatore...