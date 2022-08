Tende a fare scivoloni e figuracce fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tende a fare scivoloni e figuracce fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GAFFEUR

Significato/Curiosita : Tende a fare scivoloni e figuracce fra

Interviste tv, giuliano ferrara arrivò a definirlo "un adorabile gaffeur, gaffeur di rango, gaffeur filosofo che mette in imbarazzo i sepolcri imbiancati". giovanni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con tende; fare; scivoloni; figuracce; Oggetti superati ma comunque di tende nza; Specifici, tende nti ad un obbiettivo; La retta a cui una curva tende senza mai raggiungerla; Quello labiale tende a ripresentarsi; Si può fare uno stage presso la Microsoft di Bill Gates; Impegnarsi formalmente a fare qualcosa; Oggetto che funziona da tramite per fare qualcosa; Si può fare al mare o in piscina; Se tacciono, non fanno figuracce ; Cerca nelle Definizioni