Un taxi ecologico tipico dell estremo oriente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un taxi ecologico tipico dell estremo oriente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RISCIÒ

Significato/Curiosita : Un taxi ecologico tipico dell estremo oriente

il risciò è composto...

Vedi risciò (romanzo). il risciò è un mezzo di trasporto che, nella sua forma originale, utilizza la forza umana per la trazione del mezzo. il risciò è composto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

