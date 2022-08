I tappi delle pentole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I tappi delle pentole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COPERCHI

Significato/Curiosita : I tappi delle pentole

Cucina, alluminio per cucina, tappi, blister per il settore farmaceutico, tappi per yogurt, carta che si trova nei pacchetti delle sigarette, lastre che vengono...

(ceramiche, bassorilievi...) e soprattutto, unico nel mondo antico, sui coperchi figurati dei loro sarcofagi in pietra o terracotta (materiale vicino alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con tappi; delle; pentole; Materiale per tappi di vino; Prima di botti e tappi ; Se ne fanno tappi ; Leva per tappi a corona; L isola più grande delle Canarie; Sigla delle forze dell ordine in treni e stazioni; Indicano lo spessore delle calze di nylon collant; Deficit dato da uscite maggiori delle entrate; Artigiano che fabbrica pentole ; Fra le pentole ... ha un manico; pentole di coccio; Materiale usato nei manici delle pentole ; Cerca nelle Definizioni