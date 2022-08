Tanto magro da mostrare le ossa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tanto magro da mostrare le ossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCARNO

Significato/Curiosita : Tanto magro da mostrare le ossa

Formata da ossa di pecora, mammut, capra e anche uomini. temuto dalla sua gente, è leader di una tribù di bruti selvaggi unitasi a tutte le altre tribù...

Al campionati italiani di riccione con un programma gare insolitamente scarno, limitato a 100 m stile libero (8° con 49”30), 50 m farfalla (prima posizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con tanto; magro; mostrare; ossa; Quel tanto in più che esprime un dispiacere; Turbato e sconvolto tanto da cambiare viso; Ogni tanto ; Lo è tanto la Sicilia quanto il Trentino-Alto-Adige; Salume magro e crudo, spesso di carne bovina; Con gli spinaci nei tortelli di magro ; magro , deperito; Smunto, molto magro ; Permette all accusato di dimostrare la propria innocenza; mostrare con orgoglio un oggetto o un titolo; Dimostrare , testimoniare; mostrare compiacimento e soddisfazione; Quello giallo è necessario indossa rlo in cantiere; Nel Pacifico, è profonda 000 km: fossa delle __; Insieme di ossa dentro la bocca; Grossa pala di ferro con impugnatura di legno; Cerca nelle Definizioni