Tagliatelle gialle e verdi: __ e fieno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tagliatelle gialle e verdi: __ e fieno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAGLIA

Significato/Curiosita : Tagliatelle gialle e verdi: __ e fieno

(simile alle tagliatelle, ma più corta), conosciuta ancora attualmente col nome di làgana o làina, solitamente condita con leguminacee a secco e amalgamata...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi paglia (disambigua). la paglia (dal latino palea) è quel prodotto agricolo costituito dai culmi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

