Lo suscita il pizzico di zanzara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo suscita il pizzico di zanzara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRURITO

Significato/Curiosita : Lo suscita il pizzico di zanzara

Riflesso di ritiro, mentre il prurito porta al grattarsi. entrambe le fibre nervose amieliniche deputate a rilevare il prurito e il dolore hanno origine nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

La sua profondità suscita inquietudine; Stato d ansia e attesa suscita to dai film thriller; L uomo resuscita to da Gesù; Come una visione che suscita nell animo un senso di spavento; Un pizzico di prudenza; Un pizzico di origano; Si associa spesso a un pizzico di follia; Un pizzico di ovatta; La zanzara che trasmette la malaria; La malattia trasmessa dalla zanzara anofele; La zanzara che punge; Un insetto come la mosca e la zanzara ;