Sulle finali di caffè e bontà - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : ACCENTI

Significato/Curiosita : Sulle finali di caffe e bonta

Chiarini -, uomo di grande bontà d'animo che con entusiasmo aveva preso parte ai moti del 1848, e amava sentire parlare di letteratura e storia, anche se...

accento – tratto soprasegmentale che mette in rilievo una delle sillabe che compongono una parola accento (o segnaccento) – segno paragrafematico usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

