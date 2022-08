Sul treno possono essere ristorante e letto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sul treno possono essere ristorante e letto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VAGONI

Significato/Curiosita : Sul treno possono essere ristorante e letto

Servizi per i viaggiatori, dai vagoni ristorante alle carrozze letto, contribuendo alla rapida massificazione dell'offerta e all'incremento degli standard di...

Trasporto delle merci o a usi di servizio. comunemente sono anche chiamati vagoni o carri ferroviari. realizzati nel corso dei decenni in vari tipi a seconda... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con treno; possono; essere; ristorante; letto; Un treno che fa sfollare; Il timbro sul biglietto del treno ; Un veloce treno che collega grossi centri; Timbrare il biglietto prima di salire sul treno ; possono essere semplici, complessi o raffinati; Giocattolo a cui si possono pettinare i capelli; possono anche essere non euclidee; Rettili che possono arrampicarsi sui vetri; Può essere isolante, da pacchi e adesivo; Possono essere semplici, complessi o raffinati; Può essere tenue nella pancia; Possono anche essere non euclidee; ristorante verace, economico e tipico; Si mangiano in insalata al ristorante cinese; Tipico ristorante rustico italiano; Servizi igienici di un ristorante fra; letto re ebook di Amazon; Barriera che evita le cadute dal letto ; Si indossa a letto ; Il Roger inventore del tacco a stiletto ; Cerca nelle Definizioni