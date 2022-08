Sudamericani come i fiumi Mamoré e Itonomas - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sudamericani come i fiumi Mamoré e Itonomas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BOLIVIANI

Significato/Curiosita

Dell'emigrazione boliviana erano i paesi vicini, principalmente brasile e argentina (dove si crede vivano due milioni di boliviani, tra immigrati e discendenti)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

