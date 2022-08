Studio del moto di un proiettile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studio del moto di un proiettile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BALISTICA

Meccanica che studia il moto di un proiettile, inteso come un corpo inerte sottoposto alla forza di gravità e all'attrito viscoso del mezzo fisico di propagazione...

Funzione e diventa oggetto di studio della balistica vera e propria allorché il motore smette di funzionare. la balistica è così importante per lo studio del...

