Strumento da cui si accordano altri strumenti - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : DIAPASON

Significato/Curiosita : Strumento da cui si accordano altri strumenti

Batteria è uno strumento musicale composto da tamburi, piatti e altri strumenti a percussione disposti in modo tale che possano essere suonati da un solo musicista...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi diapason (disambigua). il termine diapason in musica ha diversi significati, ma comunemente indica...

