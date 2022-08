Stretto e aderente come un paio di leggings - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stretto e aderente come un paio di leggings. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATTILLATO

Significato/Curiosita : Stretto e aderente come un paio di leggings

Coscia, e sono le seconde calze velate più lunghe dopo i collant e il più lungo tipo di calza velata ad essere un paio separato. sono fatte di nylon e sono...

Spiaggia e il doppione di jason, pluto, indossa una maschera bianca e attillata. red, l'unico doppelgänger che parla, seppur con scarsa fluidità e con... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con stretto; aderente; come; paio; leggings; Lo stretto di mare tra l Alaska e la Siberia; Del continente a sud dello stretto di Gibilterra; La Claudia che ha recitato in Distretto di Polizia; __ Island, distretto di New York; Il politetrafluoroetilene antiaderente ; Rivestimento molto aderente ; Lo è l abito aderente ; aderente alla stessa filosofia di Tommaso Moro; Si versano come prime parti dei pagamenti; come un odore acre... e aguzzo; come mai tipica domanda dei bimbi; Allontanamento dalla patria come condanna; Aloni scuri che compaio no nella zona perioculare; I loro simboli appaio no sulle schede elettorali; Quando si accende appaio no varie icone; La metà di un paio ; Lo sono i leggings e i body; Pantaloni a metà tra jeans e leggings ; Si porta con i leggings ;