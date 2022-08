Stravaganti... come il comico genovese Luca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stravaganti... come il comico genovese Luca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BIZZARRI

Significato/Curiosita : Stravaganti... come il comico genovese luca

Scrittore, comico, sceneggiatore e doppiatore italiano. è stato autore e interprete di personaggi legati a una comicità surreale e innovativa come il professor...

Nel gennaio del 2009 bizzarri torna con l'amico paolo kessisoglu al timone del programma, al fianco di ilary blasi. nel 2011 bizzarri e kessisoglu vengono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

