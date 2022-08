Strage per epidemia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strage per epidemia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MORIA

Significato/Curiosita : Strage per epidemia

La maggiore strage di ebrei compiuta sul territorio italiano durante l'olocausto; almeno 75 delle vittime erano in stato di arresto per motivi razziali...

Creato dallo scrittore inglese j. r. r. tolkien, quelle di khazad-dûm (moria) erano le più grandi miniere mai costruite dai nani, nonché uno dei loro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

