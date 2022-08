Stato di tradizione cristiana a est della Turchia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato di tradizione cristiana a est della Turchia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARMENIA

Significato/Curiosita : Stato di tradizione cristiana a est della turchia

Nuovo stato. nei medesimi anni si ebbe anche il genocidio dei cristiani siriaci, numerosi nel sud-est della turchia. le relazioni dello stato turco con...

Altri significati, vedi armenia (disambigua). coordinate: 40°23'n 44°57'e / 40.383333°n 44.95°e40.383333; 44.95 l'armenia (in armeno: , traslitterato:... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

