Sportivo di bici, corsa e nuoto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sportivo di bici, corsa e nuoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRIATLETA

Significato/Curiosita : Sportivo di bici, corsa e nuoto

Transizioni tra una frazione e la successiva, denominate transizione 1 - t1 (nuoto/bici) e transizione 2 - t2 (bici/corsa). dal 2000 è specialità olimpica, sia...

Collaborazione tra atleti, come ad esempio il tenere la scia (draft) di altri triatleti nella frazione ciclistica. con l'introduzione della disciplina ai giochi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con sportivo; bici; corsa; nuoto; Giudice sportivo che fa partire la gara ing; Il Luca campione paralimpico e dirigente sportivo ; Drogare uno sportivo ; Un esito sportivo ; Pezzetto di carta asportato con le forbici ; Metallo leggero e resistente nei telai delle bici ; Passa bisturi e forbici al chirurgo; Una storica marca di bici clette nata ai primi del 900; Vi transita da Liegi la corsa ciclistica belga; Un verbo coniugato dopo una lunga corsa ; Attività fisica di corsa leggera; Lo è il respiro di chi era di corsa ; Tra i gesti tecnici del nuoto ; Comprende nuoto , ciclismo e corsa; Lo sono gli sport come corsa, ciclismo o nuoto ; Uno stile del nuoto ; Cerca nelle Definizioni