Spianare una superficie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spianare una superficie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LIVELLARE

Significato/Curiosita : Spianare una superficie

Linee curve, il profilatore, per le linee diritte, i pianatoi per spianare la superficie intorno al disegno. tutti i ferri sono sempre lucidi sulla testa...

Il livellario era il soggetto in cui favore veniva disposta la concessione del contratto agrario di livello. il livello è un contratto agrario, diffuso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con spianare; superficie; Macchina per spianare il materiale della pavimentazione stradale; La macchina per stendere e spianare l'asfalto; Lisciare e spianare ; Scienza che studia la superficie terrestre; In architettura è la superficie inferiore concava dell arco o della volta; Molto sviluppato in superficie ; Levigare una superficie di legno; Cerca nelle Definizioni