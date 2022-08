Spezia asiatica della famiglia dello zenzero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spezia asiatica della famiglia dello zenzero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARDAMOMO

Significato/Curiosita : Spezia asiatica della famiglia dello zenzero

Pianta erbacea della famiglia delle zingiberaceae (la stessa famiglia dello zenzero e del cardamomo) originaria del sud-est asiatico. in indonesia la...

Lemma di dizionario «cardamomo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su cardamomo gernot katzer's spice pages: cardamom, su gernot-katzers-spice-pages... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

