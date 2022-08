Spago che accende gli esplosivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spago che accende gli esplosivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MICCIA

Significato/Curiosita : Spago che accende gli esplosivi

Normative di sicurezza. la composizione degli esplosivi dei fuochi artificiali varia a seconda dell'utilizzo: esplosivi di lancio, costituiti essenzialmente da...

Pirotecnica o nel munizionamento, una miccia è la parte del dispositivo che innesca lo stesso. la forma più semplice di miccia è datata x secolo, in cina. consisteva... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

