Sopravvissuto a un disastro in alto mare - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : NAUFRAGO

Significato/Curiosita : Sopravvissuto a un disastro in alto mare

Parte del corpo, si salvò, risultando l'unico sopravvissuto al disastro. il disastro si verificò a meno di un mese di distanza dagli attentati dell'11 settembre...

Un naufrago è una persona che viene portata alla deriva o sulla terraferma. solitamente la situazione avviene dopo un naufragio. le provviste e le risorse... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

