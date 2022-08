Lo sono le onde che fanno rumore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le onde che fanno rumore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SONORE

Significato/Curiosita : Lo sono le onde che fanno rumore

Stai cercando le onde nei fluidi generate dalla gravità, vedi onda di gravità. l'onda gravitazionale è una perturbazione dello spaziotempo che si propaga...

Del 1916, prima colonna sonora (realizzata da joseph carl breil) per un film statunitense, mentre la vendita di colonne sonore di film divenne la norma... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

