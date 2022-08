Sono divisi in uno stato democratico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono divisi in uno stato democratico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POTERI

Significato/Curiosita : Sono divisi in uno stato democratico

Articolo uno (art.1), ufficialmente denominato articolo 1 - movimento democratico e progressista (art.1-mdp), è un partito politico italiano di centro-sinistra...

2012. walter reinhard, storia del potere politico in europa, ed.it., il mulino, bologna, 2001. santi romano, poteri e potestà, in frammenti di un dizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

