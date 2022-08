Sono cordiali nelle lettere formali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono cordiali nelle lettere formali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALUTI

Significato/Curiosita : Sono cordiali nelle lettere formali

Talvolta lettere più grandi o evidenziate rispetto al margine sinistro del testo, per segnalare, per lo più, l'inizio dei vari paragrafi o capitoli. nelle grafie...

Ci sono molti saluti, auguri ed espressioni ebraiche che sono tipici dell'ebraismo e sono usati nelle comunità ebraiche in israele e nella diaspora. anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

