Lo sono i colori magenta, giallo e ciano - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PRIMARI

Significato/Curiosita : Lo sono i colori magenta, giallo e ciano

Rossa e blu, pertanto il magenta è il colore complementare del verde: il pigmento magenta assorbe cioè la luce verde. con il giallo e il ciano, costituisce...

Di altri colori. nel caso di sintesi additiva, i colori primari (detti anche "colori primari additivi") sono due o più fasci luminosi che singolarmente...

